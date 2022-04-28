الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق قافلة طبية مجانية جديدة بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إطلاق قافلة طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى مركز الحي «العاشر أ» مركز العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

الصحة قافلة طبية المناطق النائية الخدمات الصحية المبادرة الرئاسية حياة كريمه القوافل الطبية الاجراءات الاحترازية

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على هامش الحوار الوطنى

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