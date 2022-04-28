إطلاق قافلة طبية مجانية جديدة بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إطلاق قافلة طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى مركز الحي «العاشر أ» مركز العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية يتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.