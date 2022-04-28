«تأثر المعدة والأظافر».. ماذا يحدث للجسم حال تناول الكثير من «الكافيين»؟

سواء كنت تحتسي كابتشينو ساخنًا في طريقك إلى العمل أو تنغمس في كوب من القهوة أو اللاتينية، فالتأثير السلبي واحد خاصة في حالة تناول الكثير منه، وهناك أشخاص عدة من الصعب أن تتخيل يومًا بدون قهوة؛ ولأنه يساعدك على استعادة الطاقة في أي وقت من الأوقات، لا يستطيع الكثيرين مقاومة إغراء شرب عدة أكواب للتزود بالوقود والاستمرار في العمل طوال اليوم.

وكشف تقرير لموقع "برايت سايد"، عن مدى تأثير شرب الكثير من القهوة عليك.

-قد يكون مرئيًا على أظافرك

بالإضافة إلى شعورك بالعصبية، فإن شرب الكثير من القهوة قد يتداخل مع امتصاص الحديد ويسبب فقر الدم. تؤثر هذه الحالة الشائعة جدًا على كمية خلايا الدم الحمراء السليمة التي تحمل الأكسجين إلى أنسجة جسمك وتجعلك تشعر بالضعف والتعب بصرف النظر عن انخفاض الطاقة ، قد يؤثر فقر الدم على مظهر أظافرك ، مما يجعل أقمار أظافرك أقل وضوحًا أو حتى تختفي.

-يزعج معدتك

إذا شعرت يومًا أن شرب الكثير من فناجين القهوة يجعلك تذهب إلى الحمام كثيرًا ، فهناك في الواقع تفسير علمي لذلك، لأن القهوة حمضية، فإنها تهيج بطانة المعدة وتسبب تقلصات قد تؤدي بدورها إلى الإسهال، قد تواجه هذه العواقب غير السارة حتى إذا كنت تشرب منزوعة الكافيين، لذلك من الأفضل مراقبة تناول الكافيين واختيار الأصناف الأقل حمضية، مثل التحميص الفرنسي أو الإسبريسو.

-يسبب لك الصداع

على الرغم من أن الكثير من الناس يأملون في أن يؤدي كوب ساخن من Javaإلى التخلص من الصداع المزعج ، إلا أنه قد يزيد الأمر سوءًا، يتسبب الكافيين في كثرة التبول ، مما يؤدي إلى جفاف جسمك قليلاً وقد يسبب الصداع، على الرغم من أن حوالي أربعة أكواب من القهوة المخمرة يوميًا تعتبر كمية آمنة من الكافيين للأشخاص الأصحاء، إلا أنه في الواقع يمكن لمعظمنا تحمل كمية أقل بكثير، كما أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب لك صداعًا نصفيًا مؤلمًا.

-يتسبب في شيخوخة بشرتك بشكل أسرع.

في حين أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الجذور الحرة الضارة ، فإن شرب الكثير منها يمكن أن يقلل الكولاجين في خلاياك، لأن الكولاجين ضروري للحصول على بشرة ممتلئة وشبابية ، فإن استهلاك الكثير من الكافيين يمكن أن يجعل بشرتك أقل مرونة وأكثر عرضة للخطوط الدقيقة والتجاعيد.