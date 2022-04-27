محافظ الإسكندرية يتفقد استعدادات الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال عيد الفطر

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مكبرة على طول الكورنيش لمتابعة التجهيزات النهائية واستعدادات الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ تفقد المحافظ الاستعدادات بشاطئ المندرة المجاني، كما تابع أعمال رفع الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش.

وأكد أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.