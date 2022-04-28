الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد وصفها بـ«الابتزاز».. ماذا يعنى وقف تصدير الغاز الروسى إلى بولندا وبلغاريا؟

تصدير الغاز الروسي
تصدير الغاز الروسي

أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا يوم الأربعاء لرفضها مطالبتها بالدفع بالروبل، مستهدفة الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر في خطوة كشفت أيضًا عن ارتباك في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية القيام بذلك. 

ويأتي القرار، الذي ندد به زعماء أوروبيون واصفا إياه بأنه "ابتزاز" ، في الوقت الذي يذبل فيه الاقتصاد الروسي في ظل عقوبات دولية كاسحة، ومع تكثيف الدول الغربية لشحنات الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في صد هجوم روسي جديد في الشرق، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

وذكرت أوكرانيا يوم الأربعاء أن القوات الروسية حققت مكاسب في عدة قرى هناك، وأبلغت روسيا عن عدد من الانفجارات على جانبها من الحدود ، وحريق في مستودع أسلحة. أطلقت كييف على الانفجارات اسم "الكرمة".

وقال المدعي العام الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تجمع مؤيد لأوكرانيا في مدينة خيرسون الجنوبية، وهي أول مركز حضري كبير تستولي عليه موسكو بعد الغزو في 24 فبراير. 

غازبروم (GAZP.MM)، التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا، قالت إنها "أوقفت بالكامل إمدادات الغاز" لشركات الغاز البولندية والبلغارية "بسبب عدم سداد المدفوعات بالروبل" ، على النحو المنصوص عليه في مرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين يهدف إلى تخفيف تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن هذه الخطوة تنتهك "المبادئ القانونية الأساسية". وقال وزير الطاقة البلغاري الكسندر نيكولوف ان الغاز يستخدم "كسلاح سياسي واقتصادي".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تظل موردا موثوقا للطاقة ونفى تورطها في ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل لكن زبائن أوروبيين آخرين قالوا إن إمدادات الغاز تتدفق بشكل طبيعي.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقف الإنتاج بأنه "محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز".

روسيا بلغاريا الغاز الروسي الحرب الروسية الأوكرانية موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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