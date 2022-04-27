أحمد الأحمد: فخر لى تكرار تجربتى فى الدراما والسينما المصرية العريقة

انتهى الفنان السوري أحمد الأحمد، من تصوير مشاهده بالكامل في مسلسل “العائدون” الذي يشارك في بطولته بجانب نخبة من الفنانين والنجوم المصريين وعلى رأسهم الفنان أمير كرارة، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وقال أحمد الأحمد لـ “الدستور” عن تعاونه مع الفنانين المصريين، إنه سبق وتعاون مع فنانين مصريين رائعين، في أعمال عربية مشتركة مسلسل "حرملك"، ومسلسل "جيران"، وغيرهم، مضيفًا: “تشرفت فيهم، وفي العائدون أيضا كان تعاونا رائعا ومهما للغاية، وكلهم نجوم، وفنانون مبدعون ومدارس في فن الآداء، واستمتعت كثيرًا بهذا العمل الرائع المميز”.

وأضاف: “أتمنى بالطبع أن أكرر تجربتي وبكل فخر في الدراما التلفزيونية، والسينما المصرية العريقة، فمصر دائمًا رائدة صناعة الدراما، وسأكرر التعاون مع الفنانين المصريين الرائعين، فحقًا استمتعت بالتعاون معهم جميعًا، وسأظل أكرر هذه التجربة أكثر فأكثر، وفي كل مرة يعرض علي سيناريو وأجده قوي وأحداثه متماسكة مثلما حدث في تجاربي المصرية السابقة، سأوافق عليه على الفور دون تردد بالتأكيد”.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

من جهة أخرى، انتهى النجم أمير كرارة أمس من تصوير آخر مشاهد مسلسله "العائدون"، ونشر كرارة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الفيس بوك، صورة تجمع كل صناع العمل، وبالتحديد من العاملين خلف الكاميرات، ووجه شكر خاص لكل صناع المسلسل كل منهم باسمه.

وشهدت الحلقة الـ24 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc معرفة محمود عبدالمغنى "نبيل" بخبر لم يكن يتخيل حدوثه، وذلك بعدما علم من زوجته أنها حامل، حيث جاء هذا الخبر الذى لم يستوعبه، وبكى من شدة الفرحة تأثرا به، نظرا لأنها تعاني منذ بدء أحداث المسلسل من عدم الإنجاب.