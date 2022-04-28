الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صورة 2022.. «الأمين سمير» يقرأ القرآن بجوار صليب كنيسة العذراء بنجع حمادى

صورة عام في قنا
صورة عام في قنا

في مظهر يؤكد على تلاحم الشعب المصرى، والوحدة الوطنية بين المصريين جميعًا مسلمين وأقباط، ظهر أمين شرطة من قوات تأمين كنيسة العذراء مريم في نجع حمادي، أثناء قراءته لآيات الذكر الحكيم وبجواره صليب الكنيسة التي يؤمنها.

ولم يكن يعلم إبراهيم حمزة، أحد أهالي مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن صورته التي التقطها سوف تكون أحد أبرز صور النصف الأول من عام 2022 بالمدينة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

الصورة التي التقطها إبراهيم حمزة، التي يظهر فيها أمين شرطة بمركز نجع حمادي، يقرأ القرآن الكريم، أثناء عمله بالمشاركة في تأمين كنيسة العذراء مريم بشارع 30 مارس.

صورة الأمين سمير، ابن مدينة نجع حمادي، تؤكد على ترابط ووحدة النسيج الوطني المصري الواحد، بين المسلمين والأقباط، خاصةً أن الصورة يظهر فيها القرآن الكريم والصليب.

وفي سياق آخر، كان قد أقام أهالي شارع التحرير بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس، مائدة إفطار للأهالي، تحت عنوان في حب مصر، بالتنسيق مع شباب مبادرة حياة كريمة.

وحضر المائدة التي أقيمت في وسط منطقة شارع التحرير بنجع حمادي، القمص لوقا، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس، إلي جانب وفد كنسي وقبطي بنجع حمادي، فضلًا عن حضور العشرات من أهالي المدينة وعمال النظافة والجهات التنفيذية.

ومن جانبه وجه القمص لوقا، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، التهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك قائلًا: "كل سنة واحنا طيبين جميعًا ورمضان كريم عليكم وعلينا، وإن شاء الله دائمًا متحابين ومتأخين، فنحن نعيش في وطن واحد ومناسباتنا واحدة، وأعيادنا أعياد المسلمين وهكذا العكس".

الوطن اجتماع عمل صورة فيس بوك على

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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