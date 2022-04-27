مريض نفسى يشنق شقيقته أثناء نومها فى البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، إثر قيام مريض نفسى بشنق شقيقته البالغة من العمر 27 عاما، وذلك أثناء نومها، وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية المنشية الإبراهيمية التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة" ص خ" 27 سنة جثة هامدة داخل منزلها، ويوجد شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود العام.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هانى صبحى مفتش البحث الجنائي بفرع إيتاى البارود، وضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها "مريض نفسى"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بقيامه بشنق شقيقته أثناء نومها داخل المنزل.

وتم التحفظ على المتهم، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود العام، وتباشر نيابة إيتاى البارود برئاسة المستشار أحمد ماجد مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.