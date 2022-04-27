الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منطوق الحكم فى قضية «مذبحة المرج»

محكمة
محكمة

تنشر "الدستور" منطوق الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، والمتهمة فيها سيدة وضرتها وزوجهما، بتهمة قتل أطفالهما الثلاثة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

"قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بناء على المادة 302، 309، 313 حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء أولا بمعاقبة "ه.م" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليها من تهمة إحداث عاهة مستديمة المتهمة الأولى إيمان، وإلزامها بالمصاريف للمحكمة المدنية المختصة.

وبالنسبة لقضية قتل الأطفال حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل "إيمان ز" و"هالة م"، بالإعدام شنقا لما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية، وثانيا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني "أ.ع" بوفاته.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يُفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم التأكد من صحة البلاغ.

وجرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

منطوق الحكم القضية المعروفة إعلاميا مذبحة المرج أم وضرتها قتل أطفالهما الثلاثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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