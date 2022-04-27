تسمم 5 من أسرة واحدة في الشرابية

شهدت منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم في ظروف غامضة وتم نقلهم لمستشفى سموم الدمرداش لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة تفيد وجود حالات تسمم داخل عقار بشارع السيدة عائشة بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ كما هرعت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى سموم الدمرداش، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.