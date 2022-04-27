الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 5 من أسرة واحدة في الشرابية

تسمم
تسمم

شهدت منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم في ظروف غامضة وتم نقلهم لمستشفى سموم الدمرداش لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة تفيد وجود حالات تسمم داخل عقار بشارع السيدة عائشة بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ كما هرعت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى سموم الدمرداش، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منطقة الشرابية محافظة القاهرة اصابة 5 أشخاص أسرة واحدة تسمم

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