«المرور» تزيل آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبرى مفارق الزقازيق بطريق “القاهرة الإسكندرية ” الزراعي، وسحب رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث عقب تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أعلى كوبرى مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل، وبسبب مواد بترولية على الطريق اتجاه القاهرة الإسكندرية ما أدى إلى انقلاب السيارة الربع نقل ووقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح، وعلى الفور تم التعامل مع المواد المسكوبة لفتح الحركة المرورية أمام السيارات على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم، ووتولت النيابة التحقيق.