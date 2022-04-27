الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 10 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

محاكمة
محاكمة

أجرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 10متهمين جدد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضمنت الاتهامات الموجه  للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة ارهابية جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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التحقيق مع 10 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

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