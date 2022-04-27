التحقيق مع 10 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

أجرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 10متهمين جدد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.