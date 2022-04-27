موسكو تبادل جنديا أمريكيا سابقا بسجين روسي محتجز في الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، اليوم الاربعاء، على قناتها عبر تليجرام إن موسكو قامت بتبادل تريفور ريد ، جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي كان محتجزا في سجن روسي ، بالمواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو ، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة بعد عملية مفاوضات مطولة وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وقال الكرملين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، رد على "خطوات غير ودية" تجاه روسيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين وفقا للوكالة الفرنسية: إن "الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة".

وسبق وأعلن الكرملين، أن مستوردي الطاقة الروسية تم إبلاغهم بالشروط الجديدة للدفع قبل وقت كاف، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حسبما أكدت المنظمة في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان "السياحة العالمية": "أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور".

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تم اتخاذ قرار عقد الجلسة في أوائل مارس بعد أن تقدمت كولومبيا وغواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بطلب تعليق عضوية روسيا.

ومن جانبها، وجهت روسيا رسالة إلى المنظمة دعت فيها لرفض اقتراح عقد الجلسة الاستثنائية، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة.

في وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تعليق عضوية روسيا في "السياحة العالمية" يمكن أن يخلق سابقة ذات عواقب وخيمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا.