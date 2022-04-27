الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و233 تهرب ضريبي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3186 قضية متنوعة. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 12 ألفًا و883 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 233 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1155 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية» .

الإدارات العامة الامن الاقتصادي وزارة الداخلية النتائج الإيجابية الإدارة العامة لشرطة النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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