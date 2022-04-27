الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعرب عن قلقها بعد وقف روسيا ضخ الغاز لبولندا وبلغاريا

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن "القلق" بشأن قيام روسيا بتعليق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن ألمانيا تراقب الوضع في أوروبا الشرقية عن كثب، وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حاليا بشأن أمن الطاقة في ألمانيا.

وأوضحت :"تدفقات الغاز مستقرة بشكل عام في هذا الوقت، لكننا قلقون من رؤية توقف للإمدادات في دولٍ أوروبية شريكة".

وسبق أن حذرت الحكومة الألمانية من تكبد الاقتصاد لأضرار جسيمة إذا تم تعليق الإمدادات الروسية، ولهذا فإنها تعارض بشدة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

وقد أكدت شركة "جازبروم" الروسية تعليق ضخ الغاز لبولندا وبلغاريا، ما يعني توقف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب يامال.

وزارة الاقتصاد الألمانية إمدادات الغاز إمدادات الغاز إلى أوروبا

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