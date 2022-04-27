الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان أرز أبيض غير صالح للاستهلاك في الشرقية

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تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص، في محافظة الشرقية.

وتم ضبط 5 أطنان "أرز أبيض ، مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

صورة غير مشروعة جمهور المستهلكين قصد الغش

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