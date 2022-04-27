حسام عاشور: قرارات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية «تاريخية»

وصف النائب حسام عاشور، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء ، بأنها تاريخية وعنوان الجمهورية الجديدة التى ستكون بمثابة انطلاقة نحو المستقبل بأسس قوية قائمة على المشاركة البناءه بين الموطن ومؤسسات الدولة.

وقال النائب حسام عاشور، إن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب عندما قال “الوطن أقوى مما يتصور المتربصين به وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا قادرة على تخطى الصعاب، وأننا حولنا التحديات إلى فرص، وأن مصر الجديدة دولة ديمقراطية تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية”.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم قطعًا في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس من أجل تعزيز وتوطين الصناعات محليًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية بمواصفات عالمية.

يشار إلى أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

فيما قال النائب خالد تامر طايع أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها أمس في بإفطار الأسرة المصرية ،جاءت فى التوقيت المناسب وتتناسب مع استراتيجية الجمهورية الجديدة التي وضعها الرئيس السيسي.

وأشار النائب خالد طايع إلى أن الرئيس حفز الفلاح المصري على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية بتحفيز الفلاحين ومنحهم حوافز مالية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس أيضا استهدفت دعم الفلاح، ذلك بتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية لما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد النائب خالد طايع أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيدا بتكليف الرئيس السيسي لأجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري ، مشيدا أيضا بإعلان الرئيس استكمال سداد المديونية الخاصة لـ700 من الغارمين والغارمات المتواجدين بالسجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن القرار يسعد عدد كبير من الأسر البسيطة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.



