الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443هـ

المغرب
المغرب

يبحث الكثير من المسلمين خلال تلك الساعات عن موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان، وذلك لمعرفة وقت الإفطار في ليلة 27 رمضان 1443 التي يتحرى فيها المسلمون عن ليلة القدر والبدء في الدعاء والتقرب من الله عز وجل، من خلال الدعاء والصلاة والإكثار من قراءة القرآن بداية من صلاة المغرب وحتى مطلع الفجر.

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان

ويفصلنا عن وقت الإفطار ساعات قليلة والتي يحددها موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 هجريًا، الموافق 27 أبريل 2022.

 ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان.

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موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ

محافظة القاهرة

- موعد آذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

محافظة الإسكندرية

- آذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

طنطا 

- موعد آذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

محافظة أسيوط

- موعد آذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

محافظة سوهاج

- موعد آذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

الإسماعيلية

موعد آذان المغرب 6:26 م

  شرم الشيخ

 وقت آذان المغرب 6:14 م

أسوان 

 موعد آذان المغرب 6:17 م

 

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أدعية مستحبة عند الإفطار في ليلة 27 رمضان 1443هـ

هناك بعض الأدعية المستحبة حسب السنة النبوية وقت الإفطار يوم 26 رمضان، وذلك أثناء أذان المغرب في ليلة 27 رمضان والتي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر، حيث يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه لمن يحب وللمسلمين جميعًا.

وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ"، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيضًا: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ".

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