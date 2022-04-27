مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل بالشرفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين، فى وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكى، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادن سيارة ربع نقل، مع سيارة ملاكى، فى الطريق الإقليمى الجديد اتجاه ديرب نجم، أمام عزبة الطاهر.

و قد أسفر الحادث عن مصرع "جمال.م.ن" 66 سنة، مقيم دي ب نجم، و" نحاة.ع.م" 56 سنة، مقيم ديرب نجم، و بكسر مضاف بالكتف الأيمن، و "محمد.ال.م" 35 سنة، يقيم بمركز الإبراهيمية، بكدمات بالصدر، و"حسام.ا.م" 45 سنة، مقيم الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بكدمات بالصدر وجروخ في الوجه.

وقد تم التخفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وتم نقل المصابين الاول و الثالث لمستشفى ديرب نجم المركزى، فيما تم نقل المصاب الثالث لمستشفى الإبراهيمية.