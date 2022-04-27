الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. «الصحة» تحذر من انتشار الملاريا وواشنطن تطلب معلومات عن ضباط روس

الملاريا
الملاريا

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

 

وزارة الصحة تحذر من انتشار مرض الملاريا
حذرت وزارة الصحة المصرية من تخوفها من انتشار مرض الملاريا، وأصدرت تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

بعد إصابة 6 أشخاص..تعرف على أعراض الملاريا | الكونسلتو


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كل ماتريد معرفته عن الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد
أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار نوع جديد من الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد الذي يقضي تماما على الكبد في فترة قليلة، ويكثر الإصابة به بين الأطفال من عمر سنة حتى 13 عاما.

التهاب الكبد الوبائي.. أسبابه وأعراضه وطرق انتقاله


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موعد صلاة عيد الفطر المبارك
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 سوف يكون يوم 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعد استطلاعه سوف يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443 هجريًا.

كيفية صلاة عيد الفطر المبارك - حياتكِ

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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ضباط روس 

الجيش الروسي يفتح ممرًا للمقاتلين الأوكرانيين الراغبين في الاستسلام بمصنع "آزوف ستال" | الوفد


أعلنت السلطات الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول ستة من موظفي المخابرات الروسية الذين تشتبه الولايات المتحدة في تورطهم بهجوم إلكتروني عليها.
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مصر الولايات المتحدة مفتى الجمهورية شهر رمضان وزارة الصحة شوقي علام منظمة الصحة العالمية

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