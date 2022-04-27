نشرة منتصف الليل.. «الصحة» تحذر من انتشار الملاريا وواشنطن تطلب معلومات عن ضباط روس

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

وزارة الصحة تحذر من انتشار مرض الملاريا

حذرت وزارة الصحة المصرية من تخوفها من انتشار مرض الملاريا، وأصدرت تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.



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كل ماتريد معرفته عن الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار نوع جديد من الالتهاب الكبدي الوبائي الحاد الذي يقضي تماما على الكبد في فترة قليلة، ويكثر الإصابة به بين الأطفال من عمر سنة حتى 13 عاما.



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موعد صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 سوف يكون يوم 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعد استطلاعه سوف يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443 هجريًا.

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واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ضباط روس



أعلنت السلطات الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول ستة من موظفي المخابرات الروسية الذين تشتبه الولايات المتحدة في تورطهم بهجوم إلكتروني عليها.

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