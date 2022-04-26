بعد حديث «الصحة» عنها.. كل ما تريد معرفته عن مرض الملاريا

حذرت وزارة الصحة المصرية من تخوفها من انتشار مرض الملاريا وأصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن مرض الملاريا حسب موقع cdc الصحة الأمريكي.

ما هي الملاريا؟

الملاريا مرض ينتقل عادة من خلال لدغة بعوضة الأنوفيلة المصابة، يحمل البعوض المصاب طفيلي المتصورة عندما تلدغ هذه البعوضة يتم إطلاق الطفيل في مجرى الدم، بمجرد دخول الطفيليات إلى الجسم، تنتقل إلى الكبد حيث تنضج بعد عدة أيام، تدخل الطفيليات الناضجة إلى مجرى الدم وتبدأ في إصابة خلايا الدم الحمراء وفي غضون 48 إلى 72 ساعة، تتكاثر الطفيليات داخل خلايا الدم الحمراء، مما يتسبب في انفجار الخلايا المصابة وتستمر الطفيليات في إصابة خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تحدث في دورات تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام في كل مرة.

أعراض الملاريا:

تشمل مؤشرات وأعراض الملاريا ما يلي:

الحمى.

القشعريرة.

الشعور العام بالانزعاج.

الصداع.

الغثيان والقيء.

الإسهال.

ألم البطن.

ألم المفاصل أو العضلات.

الإرهاق.

سرعة التنفس.

سرعة ضربات القلب.

السعال.

آلام الجسم.

ضعف.

تضخم الكبد.

اليرقان الخفيف ، والذي يمكن أن يتسبب في اصفرار العينين.

معدل تنفس أعلى.

شعور عام بالتوعك.

فقر الدم الشديد.

دم في البول.

تغييرات في تخثر الدم.

قلة وعي.

التغييرات في السلوك.

ارتفاع نسبة الحموضة في الدم وسوائل الجسم.

النوبات.

غيبوبة.

كيفبة حدوث الإصابة بالملاريا:

تحدث الملاريا بسبب طفيل أحادي الخلية من جنس المتصورة. ينتقل الطفيل إلى الإنسان غالبًا من خلال لدغات البعوض وتكون في دورة كالتالي:

البعوض غير المصاب بالعدوى:

يصاب البعوض عند التغذي على شخص مصاب بالملاريا.

انتقال الطفيل:

إذا لدغ هذا البعوض في المستقبل، يمكنه نقل طفيل الملاريا للشخص.

في الكبد:

تدخل الطفيليات جسم الإنسان، وتنتقل للكبد؛ حيث تبقى بعض أنواعها كامنة لمدة تصل إلى سنة.

في مجرى الدم:

عند نضج الطفيليات، تترك الكبد وتصيب خلايا الدم الحمراء عند حدوث ذلك تبدأ أعراض الملاريا في الظهور على الأشخاص.

طرق أخرى لنقل العدوى:

يمكن للناس أن يصابوا بعدوى الملاريا عند التعرض لدم مصاب بها، وذلك نظرًا لأن طفيل الملاريا يصيب خلايا الدم الحمراء، ويشمل هذا التعرض ما يلي:

من الأم إلى جنينها أثناء الحمل.

عن طريق نقل الدم.

عن طريق مشاركة الإبر المستخدمة في الحقن.

عن طريق مشاركة الأغراض الشخصية مع أحد مثل فرش الأسنان وإبر الوشم.

أين توجد الملاريا الأكثر شيوعا؟

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

جنوب شرق آسيا.

أمريكا الجنوبية.

في هذه المناطق ، تشمل العوامل التي تزيد من خطر وجود المرض وسهولة نقله ما يلي:

مناخ دافئ.

الارتفاع حيث قد يكون الخطر أقل في المرتفعات العالية.

التحضر والكثافة السكانية العالية.

السفر بين البلدان أو بين المدن والمناطق الريفية.

الزراعة الحضرية.

المياه المفتوحة، مثل أرض المستنقعات، والخنادق المفتوحة، وأحواض السباحة غير المستخدمة، وأنابيب المياه المتسربة.