الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الصحفيين: دعوة الرئيس للحوار نقلة نوعية فى مسيرة الوطن

ضياء رشوان
ضياء رشوان

رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمجمل القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، فيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية، والتي من شأنها دفع مسيرة الوطن الغالي خطوات واسعة نحو مستقبل أفضل لكل فئات شعبه الكريم.

وأكد نقيب الصحفيين في بيانه على أن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية والمدنية وغيرها، على قاعدة الشرعية الدستورية والقانونية، هو نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف - اتفاقًا أو اختلافًا - من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم. 

وأشاد بيان نقيب الصحفيين بتعبير الرئيس عن سعادته بالإفراج عن مجموعة من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، ورسالته لهم بأن "الوطن يتسع لنا جميعًا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وأعرب النقيب في هذا السياق عن ثقته وأمله في أن تتبع هذه الخطوة المهمة البناءة، خطوات أخرى سريعة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصًا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.

وانهى نقيب الصحفيين بيانه بتأكيد ثقته في حرص الرئيس، الذي أعلن أنه سيشارك بنفسه في بعض مراحل الحوار السياسي الوطني - والذي سيبدأ على الفور - وكل الأطياف التي ستشارك فيه، على نجاحه وامتداده لكل قضايا الوطن ومستقبله ومطالب وحقوق وهموم أبناء شعبه، بما يحقق لمصر وشعبها واقعًا أفضل ومستقبل مزدهر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة الصحفيين الصحفيين ضياء رشوان 30 يونيو 2013

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

رسائل روسية.. لقاءات بوتين مع قادة الغرب على الطاولة المثيرة للجدل

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى بورسعيد

ترانسدنيستريا.. بؤرة ساخنة تثير مخاوف سيطرة روسيا على مولدوفا بعد أوكرانيا

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية