محمود بسيوني: حفل إفطار الأسرة المصرية لقاء جامع لكل التيارات على أرضية الوطن

قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان لقاء جامع لكل التيارات على أرضية الوطن ورسائل واضحة بأن مصر قادرة بشعبها ومؤسساتها قادرة على اجتياز كل الأزمات مهما كانت صعبة، وأن مصر دفعت ثمن غالى من أرواح شهدائها الأبرار لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأكد بسيوني، ضرورة وجود إرادة سياسية لتحقيق التوافق بين مختلف التيارات عبر مائدة حوار مفتوح بين الشباب واستكمال إنجاز لجنة العفو الرئاسى والتعامل بجدية مع ذلك الملف عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف: “العجلة لن تعود للوراء، وشعب مصر واعى وأنقذ بلاده من الدمار، فمصر كانت الناجية الوحيدة من الخراب والفوضى، وتستحق مستقبل أفضل لشعبها واستكمال رسالتها التاريخية فى البناء ومكافحة التطرف ونشر قيم السلام”.

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وينشر "الدستور" أبرز 13 تصريحًا للرئيس خلال الحفل السنوي.

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

• المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

• ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

• المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

• دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة».

• على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

• عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.