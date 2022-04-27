جيرمين عزيز تبدع بالعزف على الكامنجا وتحلم بالعالمية (فيديو)

للكامنجا مزاق خاص، ألحانها تدخل القلب دون استأذان، تأسر قلب كل من يسمعها، على الرغم من أنها تعتبر من أصعب الآلات الوترية في العزف، إلا من يقوم بالعزف عليها يعشق ألحانها وتتسلل لقلبه سريعاً، وهنا جاءت جيرمين عزيز والتي تمكنت من تحقيق حلمها وتمكنها من العزف على أوتار الكامنجا لتدخل ألحانها قلوب السامعين.

تقول جيرمين إنها اكتشفت موهبتها وحبها للموسيقي منذ الطفولة وكانت أول الآلات الموسيقية التي عزفت عليها البيانو، لتتعلم بعدها العزف على الكامنجا داخل إحدى مدارس الموسيقى، "أنا بحب الموسيقى من صغري والمدرسة طورت مهاراتي في العزف".

صدفة جعلت العازفة الشابة تستمر في إتقان الكامنجا، وذلك عندما قابلت عازف ينتمي لعائلة موسيقية كبيرة، وكان له أثر كبير عليها في استكمال هدفها وإتقان العزف على البيانو والكامنجا والالتحاق بكلية الإعلام، "العازف كان سببا رئيسي إني استمر في حلمي".

تكتمل فرحة العازفة الشابة عندما ترسم البسمة والأمل على وجه مستمعيها، وأشارت إلى أنها تستمتع بألحان وأغاني الزمن الجميل، وتقوم بعزف ألحان تلك الأغاني التي لها أثر كبير عليها وعلى جمهورها بطريقتها الخاصة، لتضيف "فرحتي بتكمل لمه أشوف الناس سعيدة من عزفي".

شاركت جيرمين في العديد من المسابقات والفعاليات الثقافية وحصلت على مراكز عديدة بها، كما أنها شاركت في حفلات داخل الكنيسة وحفلات الزفاف، لتبدأ بعدها تعليم ومساعدة المواهب الجديدة لإتقان العزف والغناء.

تحلم جيرمين بأن تصل للعالمية بالعزف وأن تنشأ مدرسة متخصصة في تعليم العزف على الآلات الموسيقية لمن يرغب بدون مقابل: "بحلم إن عزفي يوصل للعالم كله وكمان نفسي يكون عندي مدرسة متخصصة في العزف وأعلم الناس كلها الكامنجا".