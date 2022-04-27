الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في المحلة

الداخلية
الداخلية

كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شخصين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن بالغربية عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وباستخدام أحدث التقنيات تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما شخصين أحدهما له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وآخر سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

وتبين أنه بتاريخ 24 الجارى وأثناء مرور الأول مترجلاً بدائرة القسم محل الواقعة اصطدم به الثانى بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواه" دون حدوث ثمة إصابات.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بإرتكابهما الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشاجر قسم شرطة أول المحلة الغربية مديرية أمن الغربية

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وائل لطفي

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