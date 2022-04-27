برلماني: مبادرة سداد ديون الغارمين تطبيق فعلي لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

أشاد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني تشارك فيه القوى السياسية مؤكدًا أن حديث الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية والمصارحة التي اعتاد عليها المصريين من الرئيس السيسي.

وقال الجندي، في بيان له، أن الإعلان عن سداد ديون الغارمين والغارمات أمر أصبح معروفًا عن الرئيس الإنسان الذي دائما يقدر الظروف التى مر بها أصحاب هذه الديون مؤكدا أن الدولة المصرية تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه في الوقت الذى نجحت فيه الدولة في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى إلا أنها أيضا حريصة على فتح المجال أمام القطاع الخاص ليشارك بقوة في بناء الجمهورية الجديدة وهو ما أكد عليه الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكشف الجندى أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة وهو ما اعتاد عليه منذ توليه حكم البلاد.