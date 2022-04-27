«المصرية للأوراق المالية»: توجيهات الرئيس تساهم فى جذب استثمارات خارجية جديدة

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية " اكما " إن تاكيدات الرئيس على دعم البورصة و توجيهاته للحكومة بوضع خطة للإصلاح وطرح حصص من الشركات الحكومة وشركات القوات المسلحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمنظومة سوق المال ما يعكس أهميتها خلال المرحلة الراهنة.

أضاف ماهر في تصريحات خاصة ل"الدستور" أن البورصة تحتاج إلى تطوير كامل من جانب العرض و الطلب، مشددا على أن الفترة الحالية تحتاج إلى محفزات عاجلة خاصة فيما يتعلق بقيد الشركات وهو الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص، ما يساهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية و محلية جديدة.

طالب "ماهر " بضرورة إعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم اقرارها والتي لم تؤت بأى ثمار حتى الآن وهو الأمر الذي سيشجع الاستمثار في البورصة، علاوة على خلق محفزات جيدة للشركات الراغبة في القيد كما كان يحدث فى الماضي من خصم 10 % من قيمة رأس مال الشركة المقيدة بالبورصة من الضرائب وهو الأمر الذي يشجع على جذب الشركات للقيدة، مؤكدا أن عدد الشركات المقيدة تراجع من حوالي 1000 شركة في الماضي إلى 200 شركة فقط الآن، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر في عودة نشاط الشركات للقيد بطرق مختلفة من خلال المحفزات.

ألمح ماهر إلى أن هناك فوائض لدى بعض الجهات المختلفة مثل: البنوك وشركات التأمين والصناديق التابعة للجهات الحكومة كالتأمينات والبريد، و التي بتوجيهها للبورصة سيكون له مردود إيجابي على البورصة وهو ما يشجع على عودة نشاط قيد الشركات لضمان نسب تغطية الاكتتابات.

وأعلن الرئيس السيسي، عن أنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، فضلا عن تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم والذي شهد مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنة الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس.