طارق رضوان: قرارات الرئيس السيسى «علامة فارقة» فى مسار التنمية

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على أهمية مخرجات اللقاء الموسع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومختلف الأطياف والقوى الوطنية ضمن إفطار الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم الثلاثاء، بمثابة علامة فارقة في مسار التنمية والتقدم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في بيان له، أن التكليفات الرئاسية تعكس حالة من الحرص المحمود، وامتلاك زمام المبادرة والإلمام الشامل بمقتضيات اللحظات الراهنة، وما أدت إليه التطورات على الساحة الدولية من تبعات على الداخل والخارج، استوجبت تدخل الرئيس السيسي.

وأضاف أن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرىء بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، تبرز رغبة وعزم الرئيس السيسي على بلوغ أقصى درجات تمكين الدولة المصرية، واستغلال طاقات شبابها وسواعد أبنائها من أجل المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف رضوان أن أسمى معاني ترسيخ حقوق الإنسان، تجلت في رعاية الرئيس السيسي على الدوام لمبادرة "لم شمل" القوى الوطنية والحزبية من أجل المشاركة في صياغة مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدًا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني مع القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، ترسيخ لمعاني حقوق الإنسان في أسلوب عمل الدولة المصرية.