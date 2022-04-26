الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: حديث السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد حرصه على وحدة الصف

الدكتور جمال أبوالفتوح
الدكتور جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تؤكد حرصه على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، قائلًا إن مشاركة كل أطياف المجتمع في الحفل تؤكد هذا.

وقال «أبوالفتوح»، إن مشاركة المعارضة اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، لها دلالات على مستوى الانفتاح السياسي التي تعيشه مصر حاليًا، مضيفًا أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك حجم التحديات وتقدم أطروحات لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم.

وأشار إلى أن السيسي كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وضوح وشفافية، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية، إلا أن حكمة الرئيس وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح «أبوالفتوح»، أن حديث الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، يعود بنا إلى دعوته لحوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر، مؤكدًا أن تلك الدعوة جاءت فى الوقت المناسب وأن الحوار السياسى دائما ما يكون السبيل للحل في الأوقات الصعبة.

الدكتور جمال أبوالفتوح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الري والزراعة مجلس الشيوخ إفطار الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. «حياة كريمة» تستكمل مبادرة وصل الخير حتى نهاية 2022

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

خالد داود: دعوة الرئيس للحوار الوطنى تحقق الصالح الأفضل للمجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية