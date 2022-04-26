برلمانى: حديث السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد حرصه على وحدة الصف

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تؤكد حرصه على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، قائلًا إن مشاركة كل أطياف المجتمع في الحفل تؤكد هذا.

وقال «أبوالفتوح»، إن مشاركة المعارضة اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، لها دلالات على مستوى الانفتاح السياسي التي تعيشه مصر حاليًا، مضيفًا أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك حجم التحديات وتقدم أطروحات لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم.

وأشار إلى أن السيسي كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وضوح وشفافية، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية، إلا أن حكمة الرئيس وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح «أبوالفتوح»، أن حديث الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، يعود بنا إلى دعوته لحوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر، مؤكدًا أن تلك الدعوة جاءت فى الوقت المناسب وأن الحوار السياسى دائما ما يكون السبيل للحل في الأوقات الصعبة.