الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشرقية

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي حريق محدود في وحدة سكنية بمدينة ههيا  بالشرقية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وجارٍ تقدير قيمة الخسائر المادية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا باندلاع حريق محدود في وحدة سكنية موجودة بههيا، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها اللواء محمد العادلي، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للوحدات السكنية الملاصقة وإخمادها.

 تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.

حريق الخسائر المادية امن الشرقية الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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