تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن عقد لقاءات مع القوى السياسية والشبابية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكلف المؤتمر الوطني للشباب، بإطلاق حوار سياسي بين القوى السياسية والشبابية المختلفة.

وقالت إنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية؛ للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر؛ لاستضافة عدد من الأحداث العالمية المهمة خلال الفترة القادمة.