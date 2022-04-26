التحالف الوطنى يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

امتثالًا لتوجيهات الرئيس..

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية حتى نهاية العام الجاري والتي كان المقرر لها أن تنتهي بنهاية شهر رمضان الجاري، امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم العديد من المساعدات والتي تتنوع بين دعم نقدي وآخر غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلى جانب المساعدات الاجتماعية والتي تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها.

يشار إلى أن التحالف الوطني استطاع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة ٢ مليار جنيه لخدمة ٨٠ مليون مواطن.

الجدير بالذكر أن التحالف الوطني يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ اتحادًا نوعيًا و٢٧ اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.