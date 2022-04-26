الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة فى الفيوم

حريق
حريق

شب حريق منذ قليل بإحدى الشقق السكنية في مساكن الزراعيين بوسط مدينة الفيوم والتهمت النيران محتوياتها كافة.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى شقق برج الزراعيين.

 

وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقى الشقق السكنية المجاورة.

 

وتبين من التحريات أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي وتم تحرير محضر بالحادث، وبعرضه على النيابة العامة قررت انتداب خبير المعمل الجنائى لإعداد تقرير عن أسباب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

حريق الفيوم أمن الفيوم

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