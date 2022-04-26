الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة طبيًا للمعاقين

السيارات
السيارات

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين لإتاحة الفرصة لمحتاجين تلك السيارات في استلامها أو التقديم عليها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف دمجهم في المجتمع والتنقل بحرية بين المواطنين، وتتميز تلك السيارات بأنها مجهزة خصيصًا للمعاقين.

  • ويمكن للمتقدمين لاستلام السيارات المجهزة للمعاقين الدخول على الرابط التالي (من هنا).
  • اختيار قائمة ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الموقع.
  • الضغط على الأيقونة المخصصة لإجراءات الحصول على سيارة مجهزة طبيا.
  • كتابة الرقم القومي، وكلمة المرور.
  • تسجيل البيانات الشخصية فى المكان المخصص لذلك.
  • تحديد مكتب التأهيل الاجتماعى  المقيد به الشخص المتقدم للحصول على السيارة من ذوى الهمم.

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نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات توفير نتائج الكشف الطبي للمتقدمين للحصول على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين بعد ارتفاع معدلات البحث عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الدولة تلغي كافة الضرائب والجمارك على أدوات التعويضية والأجهزة الخاصة بهم.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الخدمية للمعاقين

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة المؤهل الدراسي.
  • بيان بوظيفة المتقدم.
  • إجراء الكشف الطبي متكامل داخل أحد مستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن من أهم أولويات الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو الاكتشاف المبكر للاعاقة، مشيرة  إلى أن الوزارة  تعمل على إنشاء مراكز للاكتشاف المبكر فى كافة مراكز وقرى حياة كريمة، علاوة على تطوير المكاتب القائمة،  قائلة: «نسارع الزمن على ميكنة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بهذه المراكز وتدريب العاملين بها لتقديم الخدمة بشكل جيد للفئات المستهدفة».

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