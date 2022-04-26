الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «الطاقة الذرية»: الإشعاع فى تشرنوبل يصل مستويات غير طبيعية

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

قال رئيس وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إن الإشعاع في محطة "تشرنوبل" النووية في أوكرانيا وصل إلى "مستويات غير طبيعية".


وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ارتفاع نسب مستويات الإشعاع في "تشرنوبل" يشكل تهديدات "خطيرة للغاية"، لافتًا إلى أن ارتفاع مستويات الإشعاع جاء بعد أن سيطر الجنود الروس على المحطة النووية في وقت مبكر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وقال في إفادة للصحفيين: "إن مستوى الإشعاع، غير طبيعي.. كانت هناك بعض اللحظات التي ارتفعت فيها المستويات بسبب حركة المعدات الثقيلة التي كانت القوات الروسية تجلبها إلى هنا وعندما غادرت.. نحن نتابع ذلك يومًا بعد يوم".


وكان رئيس الوكالة الدولة للطاقة الذرية قد وصل أوكرانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء في زيارة محطة تشرنوبل للطاقة النووية، على رأس وفد يضم بعثة من الخبراء بغرض تكثيف جهود منع وقوع حادث نووي في المحطة مع استمرار الأزمة الأوكرانية.

لندن تشرنوبل المملكة المتحدة

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