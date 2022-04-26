الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يلتقى أوائل الملحقين المرشحين للعمل بالبعثات المصرية بالخارج

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أوائل الملحقين الإداريين الذين تجاوزوا الدورة التدريبية وتقييم الأداء المؤهلين للنقل إلى بعثاتنا في الخارج خلال العام الجاري، وذلك بحضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري هنأ الملحقين الإداريين على تصدرهم للدورة التدريبية.

وزير الخارجية خلال اجتماعه مع الملحقين الإداريين

شكري يوجه بتعزيز المستوى المهني

وأثنى شكري على ما يعكسه ذلك من تحليهم بقدرات مهنية متميزة واستيعاب لمقتضيات العمل الإداري والقنصلي بالبعثات، وعلى نحو يؤهلهم للاضطلاع بمسئولياتهم المختلفة على أكمل وجه في البعثات التي سينضمون إليها، فضلًا عن خدمة المواطنين المصريين في الخارج.

ووجه وزير الخارجية بالاستمرار في بذل الجهود اللازمة لمواصلة تعزيز المستوى المهني، وتطوير الأداء، والتفاعل الاستباقي مع أساليب العمل الحديثة في مختلف المجالات ذات الصلة.

ويأتي هذا اللقاء على ضوء ما توليه وزارة الخارجية من حرص على تشجيع كوادرها المختلفة، وتنمية قدراتهم في مجالات العمل في الداخل والخارج، وفي إطار التوجه العام للدولة نحو الارتقاء ببنية العمل الإداري في مختلف أجهزة الدولة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

شكرى الملحقين الإداريين السفير أحمد حافظ وزير الخارجية العاصمة الإدارية وزارة الخارجية

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