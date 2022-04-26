الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا يواقيم يحتفل بعيد القيامة في دار المطرانية للأقباط بمركز إسنا

الأنبا يواقيم
الأنبا يواقيم

قال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إن الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت صلى قداس عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء في إسنا (مقر المطرانية).

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية في بيان صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه شاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل سيادة الوزير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والسيد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، وسيادة العميد أحمد الدربي مدير الأمن الوطني، والوفد المرافق معه.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل الأنبا باسيليوس أيضًا عددًا من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ووكيل وزارة الأوقاف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وترأّس صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس عيد القيامة المجيد، من كنيسة العائلة المقدّسة- بالفيّوم. شارك نيافته القدّاس الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة.

الأنبا يواقيم الانبا يواقيم اسقف ارمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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