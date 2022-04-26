الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أزهر كفرالشيخ» يبحث الاستعدادات الأولية لاستقبال امتحانات نهاية العام

الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر شهاوي

عقدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات الإشرافية بديوان المنطقة، لبحث الاستعدادات الأولية لاستقبال امتحانات نهاية العام لسنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وبرفقته حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبحضور فكري الشهاوي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، للرد على كل التساؤلات وتوضيح الضوابط المتعلقة بسير الامتحانات. 

وتطرق الاجتماع لمناقشة فرض ضوابط الالتزام بالحضور والانصراف، وتوزيع خطة عمل الموجهين خلال أعمال الامتحانات، وكذا طرح حلول للصعوبات التى تعوق العمل الإدارى والتعليمى بديوان المنطقة والإدارات التعليمية والمعاهد.

كما ناقش الاجتماع طرح حلول لمشاكل الكهرباء والمياه وكروت شحن الإنترنت داخل الإدارات والمعاهد التابعة لها.

فيما كلف الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ رجال المتابعات الميدانية بالمنطقة بمتابعة تفعيل الدراسة بالمعاهد حتى موعد امتحانات نهاية العام، كما أشار فضيلته لأهمية متابعة أعمال النظافة بالمعاهد وتوفير وسائل الأمن والسلامة بمحيط المعاهد وبجوار أسوارها من الداخل والخارج.

جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس المنطقة بموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، وبحضور مسئولي إدارتي الجودة والخطة والمنهج بالمنطقة.

واطلع رئيس المنطقة على تقارير رجال المتابعات الميدانية لرصد صدى زيارات وفد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للمعاهد المرشحة للجودة.

كما أوضح فضيلته بنهاية الاجتماع أن المهمة الفعلية للقائم على رأس أي عمل هي الحفاظ على المال العام، وتعد وظيفته الأولى من خلال الإشراف والمتابعة بعناية لكل عمل يتفقده.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة كل المواطنين والعمل على حمايتهم.

أزهر امتحانات كفر الشيخ استقبال طلاب

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وائل لطفي

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