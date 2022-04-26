محافظ كفر الشيخ للأمهات المثاليات: أنتن مثال للتضحية والعطاء

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم بمنزلة تقدير رمزي للأمهات المثاليات، ونوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ12 على مستوى المحافظة، رباب عبدالحي عوض عبدالحافظ من الحامول، وأميرة فاروق متولي موسى من بيلا، ورابعة محمد عبدالحميد الجيزاوي، من كفر الشيخ، وكميلة عبده علي أبوعالية، من دسوق، ومنى عبدالحي محمد العسال، من فوه، وشهيدة سعد عثمان عبدالله، من بيلا، وحورية علي محمد عوض، من قلين، وأمينة بسيوني محمد هراسي، من قلين، وأمل عز العرب علي عمارة، من مطوبس، ومرفت السيد رجب عبدالعال، من بلطيم، وشمعة عطية خليفة جماد، من مطوبس من ذوي الهمم، وهنومه صلاح عبدالجواد، من سيدي سالم "أم بديلة".

فيما كثفت المحافظة من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كل الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

