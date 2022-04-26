الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع «المحلل الشرعى» يطلب إحالة شريف عامر ومعدى البرنامج للنيابة كمتهمين

الملاح
الملاح

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز قضية جلسة محاكمة محمد الملاح المعروف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي"، رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، لجلسة 31 مايو، للحكم.

وطلب المستشار محمد السحيمي دفاع محمد الملاح خلال ثاني جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية، بإحالة الإعلامي شريف عامر، ومعدى البرنامج ياسر التلاوي وطارق أمين للنيابة العامة كمتهمين أصليين، وذلك لكونهم الفاعلين الأصليين والمحرضين للمتهم على الجريمة محل الجنحة، ودفع بعدم جواز نظر اللجنة السابقة الفصل فيها ضد من يدعي حلمي رشاد صاحب  الحساب "الأكونت" محل الجنحة، الذي اعترف بالتحقيقات وأقر بأن صفحة المحلل الشرعي تخصه هو ولا تخص محمد الملاح "صفحة المحلل الشرعي على فيسبوك".

 كانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، التي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

 كما استمعت النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة.

المحكمة الاقتصادية محاكمة المحلل الشرعي محمد الملاح 31 مايو

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