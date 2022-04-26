الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أم الربيعين».. فيلم عراقي يوثق جرائم «داعش» في الموصل

أم الربيعين
أم الربيعين

أعلنت الكاتبة والمنتجة العراقية نور غازي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء فيلمها الوثائقي الجديد الذي حمل اسم "أم الربيعين" من إخراج المخرجة العراقية نايري عماد بهجت.

وقالت الكاتبة والمنتجة العراقية إن الفيلم عرض في جامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية ولاقى أصداءً جيدة، كما أنه سيعرض أيضًا في جامعة الموصل، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشارت إلى أن فكرة إنتاج الفيلم الوثائقي بدأت عام 2017 وتحديدًا في فترة تحرير الموصل من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من إنتاج فيلم "أم الربيعين"، كان من أجل تسليط الضوء على معاناة أهالي مدينة الموصل خلال فترة حكم داعش، وتناول القصص المؤلمة التي حصلت في فترة تحرير الموصل وما تلاها.

وأكدت نور غازي أن ما تم سرده من قصص ووقائع خلال أحداث الفيلم كان من خلال المقابلات الحقيقية التي أجريت مع أهالي مدينة الموصل الذين ذاقوا الأذى على أيدي عصابة داعش الإرهابية"، موضحة أن هذا الفيلم سيوصل صوتهم إلى العالم.

وكان تنظيم داعش قد انتشر في العراق عام 2014، وتم إنشاء تحالف من عدة دول لمحاربة التنظيم يشمل دولًا عربية وأجنبية من بينها السعودية وإيران، وما بين أغسطس 2014 وأبريل 2015، خسر داعش ما بين 25% إلى 30% من الأراضي التي يُسيطر عليها في العراق. 

العراق داعش نور غازي الكاتبة والمنتجة العراقية تحرير الموصل

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وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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