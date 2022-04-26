الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يعتمد نتيجة تحكيم مسابقة المجلة الإلكترونية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة تحكيم مسابقة المجلة الإلكتروني، والتي أظهرت فوز مدرسة الرنيسانس الابتدائية الخاصة بالمركز الأول، بينما حصلت مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق المركز الثاني للمرحلة الابتدائية، وحققت مدرسة علم الروم 2 للتعليم الأساسي إنجازا غير مسبوق بحصدها المركز الأول على مستوى المحافظة، في مسابقة المجلة الإلكترونية بينما حصدت الروضة الخاصة المركز الثاني للمرحلة الإعدادية.

وتضمنت النتيجة فوز مدرسة طه ساطور الثانوية للبنات بالمركز الأول علي مستوي المرحلة الثانوية، بينما فازت مدرسة أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية بالمركز الثاني، وفازت مدرسة الحمام الثانوية التجارية بنات بالمركز الأول على مستوى مدارس التعليم الفني بمطروح.

وثمن وكيل تعليم مطروح، 7 مجهودات توجيه عام الصحافة المدرسية في تفعيل مسابقة المجلة  الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا التنافس المعرفي  يستهدف  تنمية الوعي المعلوماتي وتعميق الانتماء الوطني وصقل المهارات الإعلامية، واكتساب السمات الاجتماعية لدى الطلاب بكافة المراحل التعليمية من خلال مشاركتهم في أنشطة وفنون الصحافة المدرسية. 

التعليم الفنى المركز الأول محافظة مطروح تعليم مطروح المرحلة الثانوية الصحافة المدرسية

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