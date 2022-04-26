الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة الآثار تحدد شروط وأسعار دخول المتحف العراقى فى بغداد

المتحف العراقي في
المتحف العراقي في بغداد

حددت هيئة الآثار والتراث العراقية، شروط وأسعار دخول المتحف العراقي، من بينها 25 ألف دينار تعرفة دخول الزائر العربي والأجنبي إلى المتحف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" الإخبارية، قال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، إنه "تم تحديد أسعار دخول الزوار للمتحف العراقي"، مضيفا أن "أسعار تذاكر الدخول لطلبة المدارس ألف دينار والمعاهد والكليات ألفي دينار والمواطنين العراقيين 3 آلاف دينار والزائر العربي والأجنبي 25 ألف دينار عراقي".

وأعاد المتحف الوطني العراقي في بغداد فتح أبوابه لاستقبال الزوار من السياح والعراقيين بعد إغلاق استمر 3 سنوات بسبب جائحة "كوفيد-19" والاضطرابات السياسية والأمنية.

ويضم المتحف أثارا تعود إلى نحو 2500 عام، بينها ما ينتمي إلى عصر الإمبراطورية الأشورية، إضافة إلى أبواب وصناديق خشبية وأثار إسلامية أخرى من القرن التاسع.

وتأسس المتحف الواقع في منطقة القشلة وسط بغداد عام 1926، وانتقل عام 1966 إلى منطقة العلاوي بعد توسيعه وزيادة محتوياته التي تعكس تاريخ بلاد ما بين النهرين.

وتتميز قاعته الأشورية بضخامة معروضاتها التي تحول دون سرقتها أو اخفائها ومن أبرزها الثوران المجنحان برأسين بشريين وعليهما كتابات مسمارية من عصر الملك أشور الثاني (883-859 قبل الميلاد)، والذين اكتشفا عند أحد مداخل قاعة العرش في القصر الغربي في نمرود.

وأعيد افتتاحه رسميا عام 2015 بعد نحو 10 سنوات على تعرضه لأعمال نهب وسرقة خلال الفوضى التي عاشها العراق بعد غزوه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

 وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، الموقف الوبائي  لجائحة كورونا في عموم البلاد وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 369 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بعموم المحافظات، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1739.

متحف العراق متحف العراق عراقي المتحف هيئة الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

«تويتر» أمام مستقبل غامض بعد استحواذ إيلون ماسك عليها

موعد صرف زيادة المعاشات للمحامين

ريهام سعيد توجه رسالة نارية لمتهميها بأنها «دخيلة» على التمثيل

انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل