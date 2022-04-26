نجل مارادونا: ميسى أفضل إنسان لعب الكرة.. أبى لم يكن إنسانا

اعتبر نجل الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، أن والده هو أعظم من لمس كرة القدم على الإطلاق ولا تجوز مقارنته بأي لاعب آخر، حتى وإن كان مواطنه ليونيل ميسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، قال دييجو أرماندو مارادونا جونيور في تصريحات لراديو "ديل بلاتا": أكن لميسي الكثير من الاحترام والتقدير، إنه الأفضل في هذه الفترة من التاريخ، وليس الأفضل على الإطلاق.

وتابع نجل الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا: "أعتقد أن لا أحد سيصل للمستوى الذي و صل له أبي".

وقال نجل مارادونا عن اللاعب العالمي ميسي: "كنت سعيدا حينما أحرز لقب كوبا أمربكا، لقد أخرس العديد من الألسنة، الأمر كان صعبا أن تمتلك ميسي في فريقك لعدة سنوات ولا يمكنك الاستمتاع به".

وأضاف دييجو مارادونا جونيور: "ميسي هو أفضل إنسان لعب كرة القدم، لكن أبي لم يكن إنسانا".

يذكر أن دييجو جونيور ولد في 20 سبتمبر 1986، وهو الأكبر من بين خمسة أشقاء اعترف بهم مارادونا مع دالما (33 عاما) وجيانا (32 عاما) من زوجته السابقة كلاوديا فيلافينيي، وجانا (24 عاما) من علاقة مع فاليريا سابالين، ودييجو فرناندو (7 سنوات) نجل صديقته الأخيرة فيرونيكا أوجيدا.

كانت دالما وجيانا على مدى سنوات الطفلتين الوحيدتين اللتين اعترف بهما اللاعب الراحل مارادونا، كانت كلاوديا فيلافينيي التي كان يعرفها في سن الخامسة عشرة، صديقته الأولى و زوجته الوحيدة قبل طلاقهما الذي تم الإعلان عنه في عام 2003.

واستغرق مارادونا 29 عاما للاعتراف بدييجو جونيور الذي أنجبه مع الإيطالية، كريستينا سيناغرا، و ولد قبل أشهر قليلة من ولادة دالما.