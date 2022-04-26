الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محارب أمريكى قديم: تدنيس النصب التذكارية للمحررين السوفييت بأوروبا «حماقة»

النصب التذكارية للمحررين
النصب التذكارية للمحررين السوفييت بأوروبا

اعتبر المحارب الأمريكي في الحرب العالمية الثانية فرانك كوهن حملة تدنيس وإزالة النصب التذكارية للمحررين السوفييت في البلدان الأوروبية، مظهرا من مظاهر الحماقة.

وقال كوهن لوكالة نوفوستي إن "تدمير الآثار التي تعكس صداقات سابقة درب من الغباء، منع الرياضيين من المنافسة على أساس أنهم روس، حتى لو لم يكن لديهم تحيز سياسي، هو أمر غبي، يجب الحكم على أي شخص من خلال أفعاله".

واجتاحت موجة جديدة من تخريب النصب التذكارية للجنود السوفييت عدة دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة.

ففي برلين سجلت الشرطة أكثر من اثنتي عشرة حالة اعتداء كما تم تدنيس النصب التذكارية في رومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وبولندا.

ويلاحظ الخبراء أنه في هذه الحالة، لم يعد الحديث يدور عن أعمال شغب، بل عن سياسة متعمدة من قبل هذه البلدان.

وفر كوهن وعائلته من اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية عام 1938، وفي عام 1943 انضم إلى الجيش الأمريكي.

وبعد عام، وصل إلى في فرنسا مع القوات الأمريكية، وشارك في الهجوم على ألمانيا.

وبعد سنوات عديدة، لا يزال المحارب القديم يتحدث بحرارة إنسانية عظيمة عن الجنود السوفييت، الذين انتصر معهم جنبا إلى جنب على الفاشية والنازية في أوروبا.

 

فيى اوروبا نصب النصب التذكاري النصب تذكارية أمريكي

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وائل لطفي

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