الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسية

القنصلية الروسية
القنصلية الروسية في ولاية هيوستن الأمريكية

أكد القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف، أن هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسية، وتبحث عن أفضل الطرق للعمل في ظل العقوبات.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاإخبارية عن زاخاروف: "إنه بالنسبة لعمل القنصلية العامة في الظروف الحالية، فنحن نعمل كالمعتاد رغم الضغوط النفسية وحظر الحسابات المصرفية".

وأكد أن القنصلية الروسية في هيوستن تتلقى تهديدات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحًا أن الشركات التجارية الأمريكية المرتبطة بروسيا لا تريد أن تفقد السوق الروسية وتدرس الآن الخيارات الأفضل للعمل في ظل العقوبات.

وأشار إلى أن "الشركات التجارية في الولايات المتحدة التي لديها ارتباط وأعمال مع روسيا، لا تريد أن تفقد سوقًا واعدة وواسعة، لكنهم الآن قرروا التوقف، يريدون أن يفهموا مدى واقعية العمل تحت العقوبات، وأفضل خيارات العمل".

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا الأمريكي الضغوط النفسية السوق الروسي القنصل الروسي دبلوماسي روسي

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