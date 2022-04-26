بالأسماء..مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الإثنين، بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بالغاز أعلى كوبرى فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إلى 6 حالات وفاة، وإصابة طفلين.

وحصلت الدستور على بيان بأسماء ضحايا الحادث وهم " صموئيل. أ"، و "مارينا. ش"، و"مارك.ص"، و " رامي. ص " " باستا. ب"، و" بروجي.ر"، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم أمبو، تحت تصرف النيابة العامة.

في حين أصيب طفلين هما " بشوي. ر"، و " توماس، ص"، وتم تحويلهم من مستشفي كوم أمبو المركزى إلى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى قرية فارس التابعة لدائرة المركز، بين سيارة ملاكي "بيجو'' وأخرى نقل ثقيل" تريلا" محملة بالغاز.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثاره من الطريق وتسيير الحركة المرورية.