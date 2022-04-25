جزيرة غمام الحلقة 24.. البطلان يعلن الحرب مجددا على الحاج عجمي

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل جزيرة غمام الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة، التي جذبت الكثير من محبي دراما رمضان.

البطلان يرفض كلام الحاج عجمي

تضمنت الحلقة الـ24 من المسلسل، مشهد يجمع البطلان والذي يجسد دوره النجم محمود البزاوي، مع كبار البلد، حيث حثهم فيها بعدم سماع للحاج عجمي قائلًا: "أنا مش دلدول يا كبار الجزيرة".

فيما رأي البعض ضرورة تطبيق كلام الحاج عجمي، والذي تضمن التبرع بنصف مالهم لأهل الجزيرة كتعويض لما حدث في الأيام السابقة من تقسيم للقرية وغيرها.

كبير الجبل يجبر الشيخ عرفات على إظهار الكرامات

كما شهدت الحلقة الـ24 مشهد يجمع بين "الغاشي" كبير مطاريد الجبل، والشيخ عرفات، حيث يريد منه تعليمه كيف يختفي ويخترق الجدران.

"أنا معرفش".. كان هذا رد الشيخ عرفات، الذي قوبل من كبير مطاريد الجبل، بدفعة قوية للشيخ عرفات بأحد جدران الجبل، الأمر الذي جعله يرتطم بشكل تسبب له بأذى.

خلدون يزور العايقة في بيت هلالة

وفي أحد المشاهد، جمع بين خلدون والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي، والعايقة، حثها على ضرورة معرفة أسرار بيوت الكبار، واستغلال ذلك في الوقوع بالعجمى والشيخ عرفات.

وتصدر مسلسل جزيرة تريند المواقع المختلفة منذ انطلاق أولى حلقاته وتشهد الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام تطورا كبيرا فى الأحداث عقب المناظرة التى تم عقدها بين الشيخ محارب والذى يقوم بدوره الفنان فتحى عبد الوهاب والشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين والشيخ يسري الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة وعقبها تقسيم الجزيرة بين بطلان والشيخ عجمي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 بطولة مي عزالدين وطارق لطفى يوميا خلال شهر رمضان ، على قناة الحياة، ويعاد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 في تمام الساعة 10.30 مساءً، وتتم الإعادة الثانية فى تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.