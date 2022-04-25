جزيرة غمام الحلقة 24.. مطاريد الجبل يخطفون الشيخ عرفات

تواصل قناة الحياة عرض مسلسل جزيرة غمام بشكل يومي فى رمضان والذى ينافس به النجوم طارق لطفى ومى عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب فى السباق الرمضانى .

ويبحث متابعى ومحبى الأعمال الدرامية التى تتناول دراما الصعيد عن موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 24 خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير بالتزامن مع نهاية عرض المسلسل .

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير ابرز ما جاء بالحلقة 24 من مسلسل «جزيرة غمام» ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.

مطاريد الجبل يخطفون الشيخ عرفات

بدأت الحلقة الـ24 من مسلسل جزيرة غمام بمشهد يجمع "العغاشي" كبير مطاريد الجبل، والشيخ عرفات وهو مكبل الأيدي، حيث يريد كبير المطاريد استغلال كرامات الشيخ عرفات لصالحه.

"قولي عايز ايه وانا اعملهولك".. هكذا وجه الشيخ عرفات حديثه لكبير الجبل، ليرد الاخير:"أي حاجة أطلبها" ليرد الشيخ عرفات " أي حاجة خشب طلباية كرسي"، الأمر الذي دفع كبير الجبل للضحك موجهًا له الكلام قائلًا:"رجالتي شفوك بتعدي السور.. وأنت عايز تعملي طبلية".

الحاج بطلان يعتذر للعجمي.. والأخير يطلب تعويض

كما شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل جزيرة غمام، "قعدة صلح" بين البطلان والذي يجسد دوره النجم محمود البزاوي، والحاج عجمي كبير الجزيرة والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي.

تضمن المشهد، إصطحاب كبار القرية لـ"البطلان" لمنزل الحاج عجمي من أجل الإعتذار له عما بدر منه خلال الأيام الماضية، حيث وجه البطلان حديثه لعجمي قائلًا:"أنا شيطاني هو الي كان السبب.. وأنا خذيته وجتلك"، ليرد الأخير:"قولي يابطلان.. مين الشيطان الي غلبك مرة.. لتكون تقصدني انا".

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 بطولة مي عزالدين وطارق لطفى يوميا خلال شهر رمضان ، على قناة الحياة، ويعاد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 22 في تمام الساعة 10.30 مساءً، وتتم الإعادة الثانية فى تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف أثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

ابطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.