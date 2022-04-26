مغردون: ماسك حرر «تويتر» من القيود وأطلق العنان لحرية الكلمة

عقب إعلان شركة تويتر عن استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، بدأت مجموعة كبيرة من المدونين والمغردين في نشر تصور تصميم الشعار الجديد للموقع.

ونشر المغردون صورًا معدلة جمعت بين شعار "تويتر" وشعار شركة "تسلا".

فيما قال آخرون، إن ماسك حرر تويتر من القيود وأطلق العنان لحرية الكلمة، حيث نشروا صورة كاريكاتورية للملياردير الأمريكي يفتح باب قفص معلنًا تحرير العصفور الأزرق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد "تويتر"، أن إيلون ماسك أصبح متحكمًا بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن اتفاق إيلون ماسك مع "تويتر" ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى "تويتر" بـ44 مليار دولار.

من جهته، قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة، إن "تويتر" لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدًا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وأفادت بورصة نيويورك، مساء اليوم، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشأن الموقع.

وقال "ماسك" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في وقت سابق، إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على "تويتر"؛ لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، وذلك في إشارة إلى حسمه صفقة الشراء التي عرضها منذ فترة وعارضتها عدة أطراف في الشركة.

وكانت محادثات مع الملياردير، إيلون ماسك، جرت بشأن ‏عرضه البالغ 43 مليار دولار، للاستحواذ على الموقع.‏

والتقى الجانبان، أمس، لمناقشة مقترح، فيما مثلت محادثات الصفقة تغيرًا كبيرًا في موقف "تويتر" السابق بشأن عرض ماسك.