ختام فعاليات ليالى رمضان الفنية بثقافة الإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث تضمن الختام باقة متنوعة من الفعاليات بدأت بأمسية شعرية للشاعر هشام الحلو الذي ألقى قصيدتين بعنوان "اللواء حافظ فكري، المسحراتي".

كما ألقى الشاعر ممدوح عبد الهادى مجموعة من القصائد بعنوان "رباط الخيل، أبن الريف، بيت من طين"، والقى الشاعر أبو زيد عبد الله قصيدتين بعنوان "فلنفترق، سيدة مدن الخداع"، أدار الأمسية جمال حراجى، صلاح نعمان.

على التوازي أقيمت عروض فنية بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي، قدمت خلاله مجموعة متميزة من الأغاني منها الدنيا ريشة في هوى غناء. مجموعة الكورال، لولا الملامة غناء. الآء خالد، يا وردة الحب الصافي غناء مصطفى ذكرى، كعب الغزال غناء أحمد صديق، ٣ سلامات غناء مصطفى السيد، لموني الناس غناء نوال أشرف.

تلاه عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، حيث قدمت الفرقة مجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية منها "الصيادين، التنورة، البدو"، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة العرائس، إخراج الفنان محمود نوح بطولة عمار محمد، أحمد سمير، أمين حسن، يوسف مهدي، حسن محمود، محمود علي، محمد جمال.